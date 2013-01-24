Закарпатська газета заявляє про політичний тиск

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому зверненні колективу районної газети, поширеному 23 січня.

У зверненні сказано, що у понеділок, 21 січня, розпорядженням №3”К” голова Виноградівської районної ради Любімов О.В., порушивши Статут комунального підприємства, підписав рішення про звільнення Кіша В.В. з посади головного редактора видання. «Формальна підстава - закінчення строку дії Контракту, згідно з яким редактор прийнятий на роботу. Проте дійсними мотивами вважаємо політичні репресії над газетою з боку голови райради», – заявляє колектив видання.

У повідомленні також йдеться про те, що більше 4-ох років тому увесь колектив було виведено з числа співзасновників видання, працівники стали звичайною найманою силою.

Як сказано у зверненні, з приходом на посаду редактора Василя Кіша в газеті розпочалися зміни: жодного разу не було затримок заробітної плати, зросла передплата тощо. Крім того, за результатами журналістського рейтингу, що проводиться Ужгородським прес-клубом, у 2011 році газета «Новини Виноградівщини» визнана районкою року серед інших аналогічних видань області.

Зараз, стверджує колектив, голова районної ради готовий перекреслити усі здобутки. «Тверда і зважена позиція редактора, який не є на побігеньках у відомої на Закарпатті політсили, аж ніяк не задовольняє голову райради та його патронів. Цих політиків не цікавить доля газети. Зрештою, скоро вибори, приборкання непідконтрольної «районки» - їх останній шанс», - йдеться у зверненні.

З огляду на це колектив видання просить депутатів Виноградівської районної ради видання прийняти рішення щодо продовження контракту з В.Кішем на посаді головного редактора КП “РРВК “Новини Виноградівщини”.

Голова Виноградівської районної ради Олег Любімов у коментарі УНІАН сказав: «У 2010 році було рішення райради про призначення головним редактором В.Кіша. З ним було підписано контракт на три роки. 20 січня 2013 року термін контракту закінчився, тому, згідно з чинним законодавством, наступного дня я розірвав контракт. Я не бачу в цьому ніяких політичних мотивів, бо якби це було політичним переслідуванням, то розірвав би контракт до його закінчення».

Голова Виноградівської РДА Тетяна Граб як один із співзасновників газети також повідомила УНІАН: «У 2008-му році були внесені кардинальні зміни до Статуту підприємства, що і зумовило теперішню патову ситуацію. Тоді були нещадно урізані не лише права редакції газети, але і співзасновника – райдержадміністрацію. В оновленому Статуті прописали всього кілька пунктів щодо прав РДА спільно з радою готувати розпорядження на розгляд кандидатури редактора, і ще кілька нюансів. Головні ж моменти, як-от складання тексту контракту та інші принципові положення, передані у виключну компетенцію голови райради. Саме така одноосібність і породжує вседозволеність, сіє ворожнечу і тертя між гілками влади, шкодить району».

На думку Т.Граб, "потрібно внести зміни до Статуту, збалансувати його».

Довідка УНІАН: Співзасновником комунального підприємства «РРВК "Новини Виноградівщини" є Виноградівська райдержадміністрація та Виноградівська районна рада.

У вівторок, 22 січня, відбулися профспілкові збори колективу районної газети «Новини Виноградівщини», на яких колектив висловив одностайну і повну підтримку своєму редактору Василю Кішу.