Кличко пояснив, чим йому не подобається Митний союз

Про це В. Кличко заявив під час свого виступу на 9-й українській ланч-конференції «Україна: Схід чи Захід – хибна дилема?», що відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія), повідомляє сайт «УДАРу».

За словам В.Кличка, «рух у майбутнє для нас нерозривно пов’язаний із європейським вибором – євроінтеграцією на основі втілення в Україні європейських цінностей і стандартів».

«Для України немає альтернативи реформам європейського зразка. Саме на такі перетворення спрямовані наші ініціативи у парламенті – щодо реальної боротьби з корупцією, правової та реформи бюджетної системи, реформи місцевого самоврядування», - зазначив він.

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На думку В.Кличка, для забезпечення реформ і реалізації європейського вибору України потрібен, перш за все, чіткий та узгоджений план дій. «Таким планом дій ми вважаємо Угоду про асоціацію з ЄС, включаючи створення зони вільної торгівлі. Тому наполягаємо, щоб чинна українська влада вжила конкретних заходів, які б зробили можливим підписання Угоди вже цього року», - наголосив лідер «УДАРу».

Крім того, на його переконання, втілення програми реформ означає також і сильну зовнішню політику, спрямовану на реалізацію європейського вибору України.

«Така політика має включати в себе і прогнозовані, цивілізовані стосунки з сусідами, зокрема, і з Росією. «Цивілізовані» означає – рівноправні і на взаємній вигоді та повазі», - зазначив В.Кличко.

Водночас, він підкреслив, що розвиток співпраці з сусідніми державами не повинен відбуватися за рахунок послаблення наших зусиль на європейському напрямку.

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«Ми не підтримуємо рішень, які суперечать національним інтересам нашої держави. Саме цим пояснюється наше негативне ставлення до Митного союзу. Він не додає Україні вигод порівняно з існуючими регіональними та двосторонніми механізмами співпраці та реально загрожує її суверенітету», - відзначив В. Кличко.