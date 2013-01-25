Пінчук у Давосі дає ланч

Сьогодні у Давосі (Швейцарія) за участю політиків та урядовців відбудеться 9-та Українська ланч-конференція «Україна: Схід чи Захід – хибна дилема?».

Як повідомляє Фонд Віктора Пінчука, конференцію буде проведено з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму.

До числа ключових спікерів ланч-конференції увійшли: віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко; міністр закордонних справ України Леонід Кожара; віце-прем'єр-міністр Казахстану Кайрат Келімбетов; президент Центру глобальної економіки та геополітики міжнародної бізнес-школи ESADE Хав’єр Солана; один з лідерів партії «Батьківщина», народний депутат Арсеній Яценюк; лідер партії «УДАР», народний депутат Віталій Кличко; декан факультету вільних мистецтв та наук Санкт-Петербурзького державного університету Олексій Кудрін.

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Серед інших почесних гостей заходу, які долучаться до дискусії, будуть голова правління Сбербанку Росії Герман Греф та народний депутат України Петро Порошенко.

Лорд Рісбі, співголова Ради ВЕФ з формування глобального порядку денного по Україні (GAC) представить результати роботи та висновки ради.

Модератором заходу буде редактор Thomson Reuters Христя Фріланд.

Основними питаннями панельної дискусії стануть: «Яким буде розвиток України та її відносини із сусідніми державами, із ЄС та Митним союзом?», «Яким є бачення ключових політиків України та Широкої Європи щодо майбутнього країни?», «Які заходи будуть вжиті обраним в жовтні 2012 року парламентом і новим урядом України?».