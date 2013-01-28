Луценку може знадобитися друга операція

Інформацію про нову операцію «Сегодня» повідомило джерело в оточенні Ю.Луценка.

«Яку саме - цього поки що точно не знаю, адже у нього кілька захворювань (минулого тижня його дружина заявляла, що у Ю.Луценка у поганому стані печінка). Знаю, що незважаючи на перенесену (23 січня – УНІАН) операцію, Луценко вже намагається жартувати», - сказав співрозмовник видання.

Екс-міністра привезли з Менської колонії в столичну клініку, щоб вирізувати поліп з кишечника, але у результаті медикам довелося видалити 20 таких пухлин, після чого поліпи відправили на дослідження (перевірити чи немає онкології). Про це заявила дружина Ю.Луценка Ірина і додала, що чоловік вже намагається вставати.

При цьому І.Луценко уточнила, що знає про це зі слів лікарів, її ж саму тюремники не пускають до чоловіка в палату. «Вона намагається відвідати його щодня, окрім вихідних, але у результаті дізнається все від лікарів. З моменту приїзду Юрія Віталійовича його рідні не змогли з ним побачитися», - сказала прес-секретар «Народної самооборони» Лариса Сарган.

Тюремники офіційно говорять, що не пускають рідних і адвокатів до Ю.Луценка, тому що такі побачення в лікарні не передбачені законом. А неофіційно один з керівників відділів у пенітенціарній службі відповів виданню так: «Якби їхня сторона постійно не нарікала на нашу роботу, то ми б, можливо, і зробили виняток. Але постійно чути, що ми такі-сякі, тому чинимо строго згідно із законом щоб уникнути неприємностей. Хоч це і не афішується, але для рядових ув’язнених іноді теж робляться винятки, тобто побачення в лікарні дозволяються, адже всі ми люди». За різними оцінками, Ю.Луценко проведе в лікарні від 10 днів до місяця.

Як нагадує "Сегодня", операція обійшлася приблизно в 20 тисяч грн, Ю.Луценко заплатив за неї зі своїх коштів. Платним є і перебування в стаціонарі - звичайна двомісна палата обходиться в 1375 грн, палата інтенсивного спостереження - в 2750 грн. Тобто тижневе перебування в стаціонарі обходиться екс-міністрові ще в 10-20 тис. грн. Після такої операції, уточнюють медики, в перший рік Ю.Луценку доведеться проходити контрольний огляд щомісяця, на другий рік - кожних 3 місяці, потім - раз на півроку.