Міністр: Україна виконала всі зобов'язання перед «Газпромом»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Україна, з юридичної точки зору, виконала всі зобов'язання. Рахунок виставлено за той обсяг газу, який Україна не купувала», - сказав міністр. При цьому він додав, що виставлений рахунок не пов'язаний із фактом підписання договору з компанією Shell в Давосі. За словами Е.Ставицького, рахунок був виставлений до поїздки української делегації на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Разом із тим, на даний момент, зазначив міністр, жодних проблем із поставками газу в Україну немає. «Поставки газу йдуть згідно з контрактом», - сказав Е.Ставицький.

Він також повідомив, що зараз питання виставленого «Газпромом» рахунку опрацьовується з юристами й незабаром міністерство представить свою позицію із цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, купив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

24 січня в Давосі було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях. Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька області) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. На думку експертів, рахунок, виставлений «Газпромом» за недобір газу, є відповіддю на підписання угоди з Shell.