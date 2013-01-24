Україна у Давосі підписала газову угоду з Shell

У Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській і Донецькій областях.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони угоду підписав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Звертаючись до прем’єр-міністра Нідерландів, В.Янукович наголосив, що зараз він був свідком чудової події.

“Ми стали близькими людьми, майже родичами, тепер у нас є спільна відповідальність. Ми сьогодні народили нову справу”, - зауважив Президент України.

Він зауважив, що сьогодні чудовий привід сказати, що відносини двох країн та компанії Shell, штаб-квартира якої знаходиться в Нідерландах, будуть лише розвиватися.

У свою чергу М.Рютте дав високу оцінку компанії Shell, зауваживши, що вона хоч і була заснована дуже давно, але підтримує новітні технології розвитку та інвестує в різних країнах цікаві та перспективні проекти.

Перед підписанням угоди в інтерв’ю журналістам Президент наголосив, що ця угода є вигідною для України.

“Вигідно, тому що це інвестиції, вигідно, тому що за рахунок цих інвестицій ми будемо збільшувати власний видобуток газу, вигідно, тому що ми будемо створювати нові робочі місця, вигідно, тому що ми будемо піднімати рівень економіки і за рахунок цього будемо збільшувати дохідну частину бюджету”, - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що промислова розробка Юзівського родовища може за 10 років дати Україні додатково 8-10 мільярдів кубічних метрів газу на рік.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн. куб. метрів газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн. куб. метрів газу.