В УДАРі звинуватили Партію регіонів у поширенні гепатиту

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, про це сказала народний депутат від фракції УДАР, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення охорони материнства та дитинства, репродуктивного здоров'я Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Марія Іонова.

Зокрема вона звернула увагу на ситуацію, що склалась останнім часом зі щепленням від гепатиту В.

“Конкурентна боротьба всередині Партії регіонів за контроль над постачанням імунобіологічних препаратів для боротьби з гепатитом B паралізувала роботу зі щепленням населення по всій Україні. З 12 грудня 2012 року в Україні проти гепатиту B не привита жодна дитина”, - заявила депутат.

М.Іонова зазначила, що потреба у вакцині проти гепатиту B визначається, виходячи з рівня народжуваності. В Україні щороку народжується близько 500 тис. дітей, які за календарем щеплень повинні отримати 3 вакцини проти гепатиту B, що становить близько 1,5 млн. доз щороку. “Однак, на даний час процес вакцинації паралізований”, - відзначила вона.

За словами депутата, окрім того, що в 2012 році державою було придбано трохи більше 50% доз вакцини від потреби, так ще в регіони України потрапили тільки дві третини препаратів.

М.Іонова також наголосила, що комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради чекає на остаточні висновки Генпрокуратури щодо можливих фактів смерті дітей від вакцини проти гепатиту B вітчизняного виробництва. Поки офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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“Внутрішня війна медичних чиновників від влади, нажаль, призводить лише до дискредитації заходів імунопрофілактики та до зневіри людей у ефективності імунізації та вакцинації” - сказала М.Іонова.

Далі депутат відзначила, що за останні 2 роки відзначається зростання захворюваності на керовані інфекції. Зокрема, з кінця 2010 року розпочався черговий епідемічний підйом кору. За 11 місяців 2012 року захворюваність зросла у 38 разів. Зростає захворюваність на краснуху та активні форми туберкульозу.

“Незважаючи на значне зростання видатків з Державного бюджету на придбання імунобіологічних препаратів для проведення профілактичних щеплень, рівень охоплення вакцинацією населення України щорічно знижується, а найбільше знизився у 2010-2012 роках. І це вже призвело до загрозливої епідеміологічної ситуації в країні”, - наголосила М.Іонова.