Автора білборда з бабусею і котом повністю виправдали

Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

У березні 2012 року Голосной був засуджений вироком Петриківського районного суду. Суд визнав його винним у скоєнні злочину за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу (навмисне заподіяння легких тілесних ушкоджень), що передбачає штраф у 50 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи на рік.

"Злочин", що нібито відбувся в 2005 році, розглядали за правилами, як коли б воно мало місце в 2011. Незважаючи на строки давності, 5 квітня 2011 року постановою прокурора Дніпропетровської області Наталії Марчук щодо Максима Голосного порушили кримінальну справу за фактом побиття в селі Куліш такого собі Юрія Берзіна. Водночас, ще 7 березня 2007 року постановою слідчого Петриківського РВ УМВС в Дніпропетровській області почалося в 2005 році кримінальне переслідування Максима Голосного припинено", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Голосного.

Як повідомляється, опозиціонер оскаржив рішення суду першої інстанції в обласному апеляційному суді, але колегія суддів залишила вирок у силі. Вищий спеціалізований суд постановив задовольнити касаційну скаргу Голосного і скасувати вирок Петриківського районного суду, а також закрити кримінальну справу.

Максим Голосной назвав даної рішення суду "унікальним" в умовах сучасного судово-прокурорського правового свавілля. У повідомленні вказується, що друга кримінальна справа проти Голосного також розвалюється.