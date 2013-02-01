Янукович віддав Королевській гуманітарку

Відповідний указ розміщено на сайті Президента.

Указом вносяться зміни до положення про Міністерство соціальної політики.

Положення доповнюється пунктом, за яким Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги.

Відтепер, міністерство забезпечуватиме формування й реалізацію державної політики з питань гуманітарної допомоги.

Серед нових повноважень міністерства - здійснення визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою; здійснення контролю за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності.

Міністерство здійснюватиме у межах наданих Законом України «Про гуманітарну допомогу» повноважень контроль за діяльністю Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, пов'язаною із гуманітарною допомогою; вестиме Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги.