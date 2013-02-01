Посол каже, що Росія виставила рахунок на $7 мільярдів, бо розуміє Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«З'явилася велика кількість інтерпретацій, які вільно трактують зроблений «Газпромом» крок. На мій погляд, «Газпром» подав своєрідний сигнал українській стороні, зокрема, «Нафтогазу», про те, що необхідно врегулювати одну з діючих норм контракту, який, як відомо, передбачає зобов'язання України купувати певну кількість газу, в якомусь сенсі, незалежно від потреб», - сказав він.

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Посол зазначив, що протягом останнього року українська сторона інформувала російську про те, що потреба України в російському газі буде менша, ніж це передбачено діючим контрактом, і наприкінці 2012 року було зроблено дії, які, за словами М.Зурабова, свідчать про те, що з російської сторони така позиція, щонайменше, зустріла розуміння.

«Проте, діють норми контракту, й ці норми контракту вимагають, щоб це питання знайшло своє юридичне оформлення. В зв'язку з цим, я вважаю, що треба погодитися з тими, хто вважає, що, зрозуміло, це питання знайде досудове вирішення», - зазначив М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

31 січня «Нафтогаз України» повідомив, що відправив «Газпрому» відповідь на пред'явлений рахунок.

«30 січня компанія «Нафтогаз України» направила відповідь ВАТ «Газпром». Усі питання, пов'язані з виконанням контракту, вирішуватимуться відповідно до його умов», - йдеться в повідомленні.