Кличко поставив Рибаку ультиматум

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Верховна Рада зможе законно і легітимно працювати тільки тоді, коли кожен депутат голосуватиме особисто. Забезпечити таке голосування сьогодні може запровадження системи «Рада-3» з сенсорною кнопкою. Розпорядження увімкнути цю систему повинен невідкладно підписати голова Верховної Ради Володимир Рибак», - заявили в “УДАР”.

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Як наголосили в партії, будь-які виправдовування щодо технічної неготовності увімкнути сенсорну кнопку є безпідставними і неприйнятними.

“Якщо голова Верховної Ради не підпише такого розпорядження, він візьме на себе усю повноту відповідальності за беззаконня у парламенті та загострення політичної кризи. Спікер Рибак сам порушує закон, тому не має ні морального, ні політичного права очолювати парламент. Якщо не буде персонального голосування - парламент не працюватиме”, - підкреслюють в “УДАРі”.