Справжністю підписів опозиції під скликанням Ради зайнялась міліція

Як повідомила прес-служба МВС, з відповідною заявою звернувся народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов, пише Дзеркало тижня.

Відомості про кримінальний злочин, передбачений ч.1 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"У рамках кримінального провадження проводяться процесуальні дії, спрямовані на перевірку обставин, викладених у депутатському зверненні", - відзначили в МВС.

Нагадаємо, три опозиційні парламентські фракції - "Батьківщина", "УДАР" і "Свобода" - зібрали 158 підписів народних депутатів про скликання позачергової сесії і звернулися з відповідною вимогою до голови Ради Володимира Рибака, який, проте, відмовився скликати Ради, пославшись на те, що частина підписів начебто підроблені.