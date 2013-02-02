Немирю знову викликають на допит до Генпрокуратури

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Влада продовжує переслідування та тиск на заступника голови партії «Батьківщина», голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорія Немирю.

У понеділок, 4 лютого, Генеральна прокуратура України викликає опозиційного політика на допит у замовній справі», - йдеться в повідомленні.

На цю тему: Адвокат Немирі має невтішні новини для Кузьміна

Об‘єднана опозиція «Батьківщина» розглядає це як «чергове свідчення посилення політичних репресій режимом проти опозиції та намагання перешкодити діяльності одного з її лідерів Григорія Немирі».

Як повідомлялося, раніше Г.Немиря вже був допитаний у Генпрокуратурі у справі про фінансування партії «Батьківщина» з-за кордону.

Довідка УНІАН. 19 грудня 2012 року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що Генпрокуратура почала перевірку законності фінансування виборчих кампаній Блоку Юлії Тимошенко в період з 2007 по 2010 роки, оскільки є об'єктивні підозри, що вони фінансувалися іноземними офшорними компаніями.

На цю тему: У Тимошенко кажуть, що Кузьмін переплутав «Батьківщину» з Партією регіонів

«Ми проводимо перевірку фактів фінансування кампаній БЮТ, зокрема піар-акцій, зокрема за рахунок коштів офшорних підприємств, рахунки яких були виставлені піар-компаніями БЮТ. Ті документи, які ми маємо в своєму розпорядженні, говорять, що виборча кампанія БЮТ фінансувалася з офшорних компаній, і частина коштів (близько 100 млн. дол.) була виставлена на Немирю», - сказав Р.Кузьмін.