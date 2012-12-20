У Тимошенко кажуть, що Кузьмін переплутав «Батьківщину» з Партією регіонів

"Мета цієї кампанії - вибити з сідла Г.Немирю. Якими будуть наслідки цієї перевірки для партії "Батьківщина", мені складно сказати. Хай краще Ренат Кузьмін відзвітує перед суспільством, хто йому організовує поїздки до Європи, - я знаю, що це роблять піарники Партії регіонів!", – заявив виданню "Коммерсант-Украина" захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко.

"Кузьмін переплутав партію "Батьківщина" з Партією регіонів - це її фінансують Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ та інші олігархи, які тримають свої капітали в офшорних зонах! А партія "Батьківщина" фінансується малим і середнім бізнесом. Того, про що говорив Кузьмін, в природі не існує, тому партії ніщо не загрожує", - вважає народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Представники Партії регіонів також вважають, що до заборони найбільшої опозиційної партії справа не дійде. "Ліквідація партії - крайній захід, не думаю, що це відбудеться з партією "Батьківщина", за яку проголосували мільйони людей. Якщо ці факти будуть доведені, максимум, що відбудеться, - ця інформація буде обнародувана", - сказав виданню народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Р.Кузьмін повідомив, що Генеральна прокуратура України почала перевірку законності фінансування виборчих кампаній Блоку Юлії Тимошенко в період з 2007 по 2010 роки, оскільки є об'єктивні підозри, що вони фінансувалися іноземними офшорними компаніями.

«Ми сьогодні проводимо перевірку фактів фінансування кампаній БЮТ, зокрема піар-акцій, зокрема за рахунок коштів офшорних підприємств, рахунки яких були виставлені піар-компаніями БЮТу. Ті документи, які ми маємо в своєму розпорядженні, говорять, що виборча кампанія БЮТ фінансувалася з офшорних компаній і частина коштів (близько 100 млн. дол.) була виставлена на Немирю (віце-прем'єр-міністр в уряді Ю.Тимошенко – УНІАН)», - сказав Р.Кузьмін, уточнивши, що це фінансування тривало впродовж кількох років - з 2007 по 2010 роки.

За словами Р.Кузьміна, якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що і виборча кампанія БЮТ проводилася з порушеннями чинного українського законодавства, що забороняє залучення іноземних капіталів на спонсорування виборчих кампаній політичних партій.