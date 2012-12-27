Адвокат Немирі має невтішні новини для Кузьміна

Адвокат народного депутата, заступника голови партії “Батьківщина” Григорія Немирі Микола Титаренко заявляє, що компанія “Рідж Консалтинг” спростовує факт отримання коштів за послуги, у чому обвинувачується його підзахисний Генеральною прокуратурою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Титаренко заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Компанія з Григорієм Михайловичем (Немирею) жодних контрактних відносин не мала і ніколи не отримувала від нього жодних платежів за будь-які послуги”, - сказав М.Титаренко.

За його словами, таку відповідь він отримав на свій запит безпосередньо від компанії “Рідж Консалтинг” та її керівника Ніла Патті.

М.Титаренко також спростував заяву першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна про ухиляння Г.Немирі від допитів. Адвокат зазначив, що 23 грудня допит його підзахисного тривав близько 3,5 годин і був перерваний за ініціативою слідчого.

“Григорій Немиря готовий був давати вичерпні відповіді на запитання слідчого. Однак з незрозумілих причин допит був перерваний самим слідчим, а на прохання Немирі продовжувати допит він не сприйняв це прохання і відмовив у проведенні допиту в подальшому. В той же час, по закінченні цього допиту була вручена повістка на проведення допиту сьогодні, 27 грудня, о 14.00”, - уточнив М.Титаренко.

За словами адвоката, на попередньому допиті слідчий відмовив у задоволенні клопотання захисника про ведення аудіозапису під час допиту.

“Це клопотання я заявляв відповідно до закону про адвокатуру. По цьому прикладу я можу сказати, що відбувається вибіркове застосування норм нового Кримінального процесуального кодексу, яке відбувається не у інтересах тих осіб, які захищаються”, - зазначив адвокат Г.Немирі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Р.Кузьмін заявив, що Генпрокуратура почала перевірку законності фінансування виборчих кампаній Блоку Юлії Тимошенко в період з 2007 по 2010 роки, оскільки є об'єктивні підозри, що вони фінансувалися іноземними офшорними компаніями.

«Ми проводимо перевірку фактів фінансування кампаній БЮТ, зокрема піар-акцій, зокрема за рахунок коштів офшорних підприємств, рахунки яких були виставлені піар-компаніями БЮТ. Ті документи, які ми маємо в своєму розпорядженні, говорять, що виборча кампанія БЮТ фінансувалася з офшорних компаній і частина коштів (близько 100 млн. дол.) була виставлена на Немирю», - сказав Р.Кузьмін, уточнивши, що це фінансування тривало впродовж кількох років - з 2007 по 2010 роки.

За словами Р.Кузьміна, якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що і виборча кампанія БЮТ проводилася з порушеннями чинного українського законодавства, що забороняє залучення іноземних капіталів на спонсорування виборчих кампаній політичних партій.

У "Батьківщині" вважають, що дії Генпрокуратури спрямовані на дискредитацію особисто Г.Немирі.