Гриценко: Яценюк та Турчинов замовчують думку Тимошенко

Народний депутат України, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявляє, що голова ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк і керівник політради Об'єднаної опозиції Олександр Турчинов одноосібно ухвалюють рішення в «Батьківщині», навіть ігноруючи думку Юлії Тимошенко.

Про це А.Гриценко заявив в інтерв'ю тижневику «2000», яку цитує його сайт.

Відповідаючи на запитання про можливість об'єднання опозиційних партій в одну, А.Гриценко висловив думку, що жодна з партій-учасниць «Батьківщини» з різних причин наразі не готова влитися в єдину партію. За його словами, перш ніж ставити питання про одну партію, потрібно створити атмосферу взаємної довіри і підтримки, довести не закликами, а справами, що разом працювати комфортніше й ефективніше.

«Далеко ми просунулися по цьому шляху? Ні. А після виборів, навпаки, швидше пішли відцентрові рухи», - відзначив А.Гриценко.

Він нагадав, коли півроку тому партія «Громадянська позиція» входила до складу передвиборчого об'єднання «Батьківщина», то зафіксувала шість принципів, під якими поставили підписи А.Яценюк, О.Турчинов і сам А.Гриценко.

«Зараз ми бачимо: підписи партнерів стоять, але потяг рухається не туди. Яценюк з Турчиновим вирішують удвох, ні з ким особливо не радячись. Не тільки думки чи пропозиції Гриценка, а й Тарасюка, Катеринчука, Соболєва, Гримчака й інших так само не затребувані або не беруться до уваги. З ключових питань і думка Юлії Тимошенко ігнорується або взагалі замовчується, приховується», - заявив народний депутат.

За словами А.Гриценка, з цього приводу він мав довгу розмову з А.Яценюком, під час якої заявив: «Як фахівець у системах управління, я розумію, по-різному може будуватися система прийняття рішення і при цьому бути цілком ефективною. Ти – голова фракції, можеш радитися, а можеш вирішувати все сам. Хочеш бути авторитарним керівником – немає питань, будь. Але за однієї умови – якщо ти запропонуєш команді стратегію перемоги і забезпечиш її досягнення. Якщо так – тоді, будь ласка, призначай сам кого хочеш і куди хочеш».

Але оскільки, за словами А.Гриценка, стратегія перемоги не запропонована, а одна за іншою маємо лише поразки, виникають питання, і на них потрібно давати чесні відповіді.

«Можна і далі говорити, що закон про вибори — перемога опозиції, а насправді це була поразка. Можна тішити себе успіхом «Батьківщини» на парламентських виборах, але якщо чесно, то який успіх? Почали кампанію з рейтингом 25% і закінчили з тією ж цифрою... Але найголовніше ми, як команда, під керівництвом Яценюка втрачаємо довіру людей! Бо не діємо, імітуємо, пропустили, не реалізували низку сильних рішень, які я пропонував, інші пропонували, зрештою, Юлія Тимошенко на них наполягала – усе мимо! А якби діяли, не чіплялися за мандати і швидкий розподіл посад і кабінетів, йшли попереду людей – вони б нам вірили! І тоді не було б оплачених мітингів. І не стояли б 150 бабусь, за гроші, з плакатами на захист Тимошенко при тому, що тільки в її партії налічується 600 тисяч людей і десятки тисяч депутатів», - заявив А.Гриценко.