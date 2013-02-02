Турчинов каже, що опозиція добиватиметься створення ТСК для «справ Тимошенко»

Опозиція наполягатиме на створенні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування фальсифікацій кримінальних справ проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко і спроб приховати правду про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня та «інших жертв кривавого донецького криміналітету».

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив народний депутат, голова політради Об’єднаної опозиції “Батьківщина” Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба «Батьківщини».

“Оголосивши акцію громадської непокори, Тимошенко сформулювала чіткі, абсолютно законні вимоги. Порушуються її елементарні - як людини, громадянина, жінки – права, і ми не можемо заплющувати на це очі”, - сказав він.

Крім того, на думку О.Турчинова, предметом розслідування слідчої комісії має стати також вбивство у 2007 році народного депутата від Партії регіонів Євгена Кушнарьова. За словами О.Турчинова, Є.Кушнарьов був сильним політиком, лідером, “і багато “недонецьких” прихильників “регіонів” вважали його реальною альтернативою Віктору Януковичу”.

“Мотиви і наслідки пострілів в Ізюмі до кінця не вивчені, і крапка в цій справі, як і в справі Щербаня, не поставлена”, - сказав О.Турчинов.