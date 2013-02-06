Янукович - про Тимошенко: Як зняти це питання - ми повинні думати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Литві.

Відповідаючи на запитання, чи не розглядає він варіант помилування Ю.Тимошенко заради прискорення підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, В.Янукович відповів, що вже неодноразово говорив про те, що українська сторона не може не реагувати на критику, яка сьогодні лунає, в тому числі з боку Європейського Союзу.

“Це питання є дуже болючим для нас. Потрібен час, щоб знайти відповідь на це питання, для нас дуже важливо, щоб рішення, які будуть прийматися найближчим часом, вони приймалися в межах існуючого законодавства, в юридичній площині”, - сказав Президент.

Водночас, він визнав, що політична складова зараз є визначальною в цій справі. “І як зняти це питання - ми повинні думати, ми повинні думати і вирішувати спільно з нашими партнерами”, - сказав Президент.