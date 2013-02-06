Адвокат: Тимошенко хоче брати участь у слідчих діях, але не через відео

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН повідомив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

За словами адвоката, новий Кримінальний процесуальний кодекс України надає можливість забезпечити особисту участь екс-прем’єра, зокрема, передбачає проведення виїзних засідань слідчих суддів.

«Вона обов’язково хоче брати участь у слідчій дії, але безпосередньо. Варіанти є, КПК передбачає. Можна виїзне засідання провести, можна забезпечити її участь у судовому засіданні, якщо це можливо», - зазначив О.Плахотнюк.

Адвокат також наголосив, що сьогодні слідчий суддя Печерського районного суду Києва повинна була допитати не Ю.Тимошенко, а свідка у справі про вбивство у 1996 році народного депутата України Євгена Щербаня.

О.Плахотнюк не назвав прізвище свідка, якого планували сьогодні допитати. «Прізвище не озвучили. Ми здогадуємося, хто, але напевно не знаємо, тому я не хочу називати», - сказав він.

Він також зауважив, що Ю.Тимошенко попередили про проведення цих слідчих дій вчора о 18.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.Царевич перенесла слідчі дії у режимі відеоконференції у рамках справи про вбивство Є.Щербаня на прохання Ю.Тимошенко на завтра, 7 лютого.

Суддя повідомила, що до суду надійшло клопотання Ю.Тимошенко про перенесення допиту свідка у зв’язку з тим, що вона не готова до проведення слідчих дій, оскільки пізно була про це повідомлена. Таким чином, слідчі дії перенесені на четвер, 7 лютого, на 14.00.