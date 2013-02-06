У справі Щербаня сьогодні збирались допитати невідомого свідка

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич перенесла слідчі дії у режимі відеоконференції у рамках справи про вбивство депутата і бізнесмена Євгена Щербаня на прохання екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні у будівлі Апеляційного суду Києва планувалося проведення допиту свідка у справі про вбивство Є.Щербаня. У цих слідчих діях планувалася участь Ю.Тимошенко.

Суддя повідомила, що до суду надійшло клопотання Ю.Тимошенко про перенесення допиту свідка у зв'язку з тим, що вона не готова до проведення слідчих дій, оскільки пізно була про це повідомлена.

Таким чином, слідчі дії перенесені на четвер, 7 лютого, на 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Ю.Тимошенко і екс-прем'єр Павло Лазаренко.