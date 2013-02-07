У ВР знову не домовились - консультації продовжать завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок.

За його словами, відповідні консультації відбудуться о 10.30.

Крім того, він нагадав, що сьогодні також відбудеться зустріч представників опозиції з Комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

У свою чергу, лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко наголосив, що під час сьогоднішньої зустрічі не було досягнуто жодних домовленостей.

За його словами, представники провладних фракцій залишили без відповіді пропозицію фракції “УДАР” щодо проведення тестування системи для голосування “Рада-3”.

“Нами була зроблена пропозиція перевірити систему “Рада-3”... На цю пропозицію ми не отримали відповіді”, - сказав В.Кличко.

При цьому він порадив журналістам запитати лідерів Партії регіонів та КПУ, чому вони відмовляються протестувати систему для голосування.