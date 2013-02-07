Кличко пропонує вихід з парламентської кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на брифінгу лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.

“Щоб не було спекуляцій щодо технічного стану системи для голосування “Рада-3”, ми пропонуємо повністю її протестувати щодо можливості запровадження сенсорної кнопки і щодо загального технічного стану”, - сказав В.Кличко.

Він наголосив, що пропонується створити відповідну комісію за участю народних депутатів та представників ЗМІ. За словами В.Кличка, якщо система “Рада-3” знаходиться в незадовільному стані і сенсорну кнопку справді неможливо запровадити, то необхідно взагалі вимкнути цю систему.

Він додав, що поки йде розробка нової системи для голосування, депутати повинні голосувати підняттям рук або бюлетенями. “Ми готові, щоб Рада працювала вже сьогодні”, - сказав В.Кличко.

Лідер фракції «УДАР» висловив сподівання, що депутати інших опозиційних фракцій підтримають дані пропозиції. В той же час, додав він, «УДАР» здивує, якщо фракції Партії регіонів та КПУ не підтримають цю пропозицію.