Головне за день: огляд топ-новин

Детальніше - у нашому огляді:

ЗМІ: Через діру в бюджеті уряд витратив усі гроші з казначейського рахунку

Щоб профінансувати свої соціальні зобов'язання, уряду довелося практично обнулити залишки гривневих коштів на єдиному казначейському рахунку - до 0,5 млрд грн.

Опозиція прогнозує, що бійка у ВР буде наступного тижня

Результати сьогоднішніх переговорів «перенесли на завтра».

Папа Римський Бенедикт XVI зрікся престолу

Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що вирішив покинути папський престол після тривалих роздумів "на благо Церкви". Конклав кардиналів, який обере нового Папу Римського після відходу Бенедикта XVI, збереться в березні 2013 року, повідомляє телеканал Rai News24.

Луценко підозрює, що у нього внутрішня кровотеча

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сподівається, що 25 лютого його доставлять до Києва у приватну клініку «Оберіг» для подальшого обстеження та лікування. Сьогодні ж суд відмовив Луценку в зміні режиму його участі у судовому засіданні за його скаргою.

Міліція назвала ймовірну причину пожежі в Гостинному дворі

За попередніми висновками експертів, причиною пожежі в Гостинному дворі стало коротке замикання

Тарута: за газові проблеми відповідальний Ющенко, Тимошенко - наслідок

У СергіяТарути немає пояснень, чому Тимошенко пішла на явно невигідні умови, але він також спростовує заяви Віктора Ющенка, що на заході України були запаси газу, яких могло вистачити на три місяці.

У Європі не зрозуміли, чому Янукович на них ображається

Європейське енергетичне співтовариство (ЄЕС) здивоване заявою Президента України Віктора Януковича про неучасть у газовому спорі Києва і Москви з приводу виставленого «Газпромом» рахунку в $7 млрд.

Українська гімнастка виграла перший етап Кубка світу

Українська спортсменка Ганна Різатдінова виграла перший етап Кубка світу з художньої гімнастики.

Магера застерігає, що за логікою ВАСУ можна звільнити і президента

Член Центральної виборчої комісії Андрій Магера вважає, що рішення Вищого адміністративного суду України про позбавлення депутатських мандатів Петра Балоги та Олександра Домбровського “відкрило скриньку Пандори”.