Папа Римський Бенедикт XVI збирається зректися престолу

13:01, 11 лютого 2013
Світ
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Понтифік на одному з церковних заходів оголосив, що збирається зробити це 28 лютого.

Папа Римський Бенедикт XVI / Фото: Сrm-jam.com

Про це повідомляє "Эхо Москвы" з посиланням на італійське агентство АНСА. За його даними, понтифік на одному з церковних заходів оголосив, що збирається зробити це 28 лютого.

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