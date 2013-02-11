Папа Римський Бенедикт XVI збирається зректися престолу
13:01, 11 лютого 2013Світ
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Понтифік на одному з церковних заходів оголосив, що збирається зробити це 28 лютого.
Папа Римський Бенедикт XVI зробив сенсаційну заяву / Фото: СRM-jam.com/ Фото: Сrm-jam.com
Про це повідомляє "Эхо Москвы" з посиланням на італійське агентство АНСА. За його даними, понтифік на одному з церковних заходів оголосив, що збирається зробити це 28 лютого.
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