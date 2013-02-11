ЗМІ: Через діру в бюджеті уряд витратив усі гроші з казначейського рахунку

Уряду з кожним місяцем все складніше платити за рахунками. У п'ятницю в Мінфіні повідомили про рекордний дефіцит держбюджету в грудні 2012 року - 12,16 млрд грн - на тлі низьких темпів зростання доходів загального фонду, річний план яких не був виконаний на 32,6 млрд грн, пише Комерсант.

Щоб профінансувати свої соціальні зобов'язання, уряду довелося практично обнулити залишки гривневих коштів на єдиному казначейському рахунку - до 0,5 млрд грн. Поточний рік буде не менш важким, прогнозують експерти, оскільки в умовах низького економічного зростання очікувати зниження фіскального пресингу не доводиться.

Оприлюднений в п'ятницю звіт Мінфіну про виконання зведеного та державного бюджетів у 2012 році підтвердив хронічні проблеми в бюджетному плануванні. Хоча в IV кварталі депутати 21 раз вносили зміни до держбюджету, план його доходів все одно виявився завищеним - на 27,93 млрд грн (надійшло 346 млрд грн). Загальний фонд скарбниці недорахувався ще більше коштів - 32,65 млрд грн (289, 6 млрд грн).

Темпи зростання бюджетних доходів почали скорочуватися в кінці літа. Восени стало зрозуміло, що для виконання бюджету його доходи в кінці року мають зрости на 60%, чого так і не сталося - доходи виросли на 10% у порівнянні з держбюджетом 2011 року.

Зі звіту Мінфіну випливає, що ситуація з держфінансами загострилася в грудні. Через значне перевищення витрат над доходами дефіцит держбюджету виявився рекордним за весь рік - 12,16 млрд грн (дефіцит загального фонду - 14,73 млрд грн), хоча в осінні місяці він не перевищував 9 млрд грн. Через дірки в бюджетному розпису дефіцит скарбниці перевищив плановий рівень на 14,58 млрд грн і склав 53,35 млрд грн (3,8% від ВВП). Його, зокрема, фінансували шляхом випуску держоблігацій, частину яких викупив Нацбанк.

Щоб "своєчасно профінансувати захищені статті витрат", були використані залишки бюджетних коштів, сформовані на початок минулого року, та проведені запозичення з єдиного казначейського рахунку (ЄКР), йдеться у звіті Мінфіну.

Оскільки Мінфін позичав на ЄКР, можливо, у місцевих бюджетів і соціальних фондів, загальний обсяг коштів державних та інших установ у НБУ впав за рік з 12,68 млрд грн до 1,87 млрд грн, говориться у вчорашньому звіті НБУ.

При цьому в національній валюті в уряду залишалося лише 0,5 млрд грн - мінімум з серпня 2003 року, випливає з іншого звіту. Критичність цієї цифри підкреслює те, що це сума витрат держави на 12 годин. Про мінімальну суму на рахунках уряду стало відомо лише зі звітів НБУ - Держказначейство вже два місяці не повідомляє про суму залишку на ЄКР.

За оцінками експертів, напружена бюджетна ситуація збережеться і в 2013 році. Генеральний директор Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ірина Щербина не бачить нічого критичного в невиконанні держбюджету та витрачанні всіх коштів ЄКР. "Ми, економісти, вважаємо, що, навпаки, погано, коли гроші лежать на рахунку. Вони повинні працювати на економіку", - пояснює вона.