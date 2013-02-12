Шуфрич пропонує повернутися до 100-відсоткової мажоритарки

Таку думку він висловив, коментуючи ситуацію в українському парламенті.

«Я завжди був прихильником пропорційної системи виборів, щоб люди голосували за конкретні партії, які повинні нести відповідальність за ситуацію в парламенті. Але останні події, на жаль, наводять на думку, що, напевно, окремі партії ще не досягли того рівня культури, щоб могли відповідати за власні дії у вищому законодавчому органі», - цитує заяву Шуфрича прес-служба ПР.

«Вперше в історії незалежної України у встановлений Конституцією термін не була відкрита чергова сесія парламенту. Такого раніше не було ніколи. Це означає, що новачки в парламенті не поважають ні Конституцію, ні парламентські традиції. У цих умовах на якийсь період часу, напевно, буде доцільно повернутися до 100-відсоткової мажоритарної системи. Якщо таке рішення буде прийнято, я за нього проголосую», - уклав Нестор Шуфрич.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 лютого блокують роботу парламенту, вимагаючи від більшості та керівництва ВР забезпечити персональне голосування.

Заступник голови фракції “УДАР” Віталій Ковальчук не виключив, Президент України В.Янукович буде змушений оголосити дострокові вибори, якщо протягом 30 днів Верховна Рада не відновить свою роботу.