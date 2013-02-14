Суд завершив допит свідка у справі про вбивство Щербаня

Обвинуваченою у справі є екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, О.Царевич закрила засідання суду.

“Всі учасники засідання реалізували своє право на запитання. Судове засідання оголошується закритим”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

13 лютого в Апеляційному суді Києва розпочався допит жителя Донецька І.Мар’їнкова, який є свідком у справі щодо вбивства народного депутата Є.Щербаня.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб. Трьох з них засуджено до довічного ув’язнення, інших - до позбавлення волі на термін від 11,5 до 15 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня.

15 вересня 2012 року екс-майор Микола Мельниченко на своїй сторінці у Facebook написав, що колишній прем'єр-міністр П.Лазаренко в 1996 році організував вбивство Є.Щербаня, а Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.