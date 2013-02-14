Захисник каже, що Тимошенко не знає, кого це допитують у справі Щербаня

Про це повідомив журналістам на брифінгу в Харкові захисник Сергій Сас, цитує його прес-служба "Батьківщини".

"Не знає вона свідка, який допитувався і допит якого було закінчено сьогодні, не знає вона і наступного свідка", - зазначив захисник, пише Українська правда.

Він також наголосив, що "Тимошенко попросила тюремників, щоб її завчасно попередити про транспортування до Києва, оскільки вона наполягає на участі у слідчих діях з допиту начебто свідка Зайцева".

У Державній пенітенціарній службі заявили, що за наявності згоди Тимошенко бути 15 лютого присутньою на судовому засіданні, представники відомства готові етапувати її до Києва.

"Однак, етапування відбудеться лише за письмової або заактованої згоди засудженої, з метою уникнення у подальшому звинувачень про те, що це було зроблено проти її волі", - сказали тюремники.