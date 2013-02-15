Кличко чекає виборів у Києві

Як передає кореспондент, про це В.Кличко заявив на прес-конференції в Києві.

«Те, що стосується спекуляцій на тему, кого підтримуватиме партія «УДАР». В той момент, коли будуть призначені вибори мера міста Києва, ми зможемо чітко заявити нашу партійну позицію і персону – кого ми висуватимемо і підтримуватимемо на виборах мера», - сказав В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, проте парламент досі не визначив дату їх проведення.

6 лютого 2013 року керівник Київської міськорганізації ВО «Батьківщина» Юрій Одарченко заявив, що партія чекає на відповідь В.Кличка щодо готовності його балотуватися в мери Києва.

Ю.Одарченко переконаний, що якщо В.Кличко погодиться брати участь у виборах, то «Батьківщина» однозначно підтримає його кандидатуру.