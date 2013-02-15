Свідок пояснив, чому так довго мовчав у справі Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час допиту в Апеляційному суді Києва, відповідаючи на питання адвоката екс-прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко Олександра Плахотнюка.

“Я до 2000 року проживав в Америці, кому воно там треба? А в Україні пані Тимошенко була віце-прем'єром. До кого я б звертався? Кому на неї робив заяву?”, - сказав С.Зайцев, додавши: “Я не хочу звинувачувати пані Тимошенко, вона мені досить симпатична жінка. Я кажу те, що я чув, що мені говорили в очі. Але треба говорити правду, а оцінку має робити суд”.

Характеризуючи ставлення Павла Лазаренка до Є.Щербаня і його статку, свідок сказав: “пан Лазаренко дуже трепетно ставився до грошей. І коли перераховував статки Є.Щербаня, було видно, що вони його не радують”.