Антимонопольний комітет дозволив Фірташу одержати контроль над «Інтером»

Антимонопольний комітет України дозволив компанії GDF Media Limited, що належить бізнесмену Дмитру Фірташу, викупити контрольний пакет акцій Inter Media Group Limited у Валерія Хорошковського. Про це йдеться в рішенні комітету, розміщеному на офіційному сайті відомства.

«Дано дозвіл компанії GDF Media Limited (Кіпр) на придбання акцій компанії Inter Media Group Limited (Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління компанії», - говориться в рішенні.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого компанія K.H. Media Limited, що належить В.Хорошковському, уклала угоду про продаж 100% акцій компанії Inter Media Group Limited, виходячи з оцінної вартості 2,5 мільярда доларів США. Покупцем Групи виступила компанія GDF Media Limited, яка належить Д.Фірташу. Телеканал «Інтер» підтвердив, що його придбала компанія GDF Media Limited.

Минулого тижня перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін заявляв, що відомству відомо про наміри Group DF звернутися за дозволом на придбання Inter Media Group Limited, що представляє телеканали Інтер, НТН, К1, Мега, Ентер-фільм, К2, Піксель і MTV.