Політолог: Влада перехопила «Інтер» із прицілом на вибори

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що продаж телеканалу "Інтер" свідчить про перерозподіл медіа-ринку в Україні, зокрема, з прицілом на вибори мера Києва та президентські вибори.

Про це Карасьов заявив в ефірі ТВі.

"Було змінено редакційну політику "Інтера", і ця концепція стала більш опозиційною. Це прецедент. Тому що це не "Перший національний", не "5 канал". Це "Інтер"! Окрім того, ми ж говорили, що 2013 рік – це "зачистка": медіа-ресурсів, політичних ресурсів, партійних ресурсів, концентрація їх перед виборами 2015 року. Чому влада поспішає? Не тільки через те, що "Інтер" став опозиційним, а тому що будуть і київські вибори – це теж дуже важливо. Це важливий медіа-актив на виборах у Києві", – зазначив Карасьов.