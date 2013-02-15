ПР назбирала 61 підпис під поданням до КСУ щодо депутатства Балоги і Домбровського

Про це під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради заявив голова парламентської фракції ПР Олександр Єремов, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«61 особа від нашої фракції підписала це звернення», - сказав він.

О.Єфремов підкреслив, що Конституційний Суд повинен дати ряд відповідей на поставлені в поданні питання. «Здається, там ставляться три питання, на які ми просимо відповісти, у тому числі й питання законності ухвалення рішення про зняття депутатських повноважень ВАСУ з народних депутатів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу і О.Домбровського депутатських повноважень.

Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.

14 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що направив до КС подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги і О.Домбровського повноважень.

Перед цим партія «Єдиний Центр» закликала народних депутатів не підписувати ініційоване головою ВР подання до Конституційного Суду щодо рішення ВАСУ про позбавлення П.Балоги і О.Домбровського депутатських повноважень.

«Єдиний центр» вважає ініціативу В.Рибака звернутися до КС спробою легітимізувати «незаконне рішення Вищого адміністративного суду України і відвернути увагу суспільства від ситуації, що склалася».

***13 грудня 2012 року народний депутат, член партії "Єдиний центр" П.Балога написав заяву про вихід зі складу фракції Партії регіонів у Верховній Раді.