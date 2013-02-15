За «побиття міліціонера» на суді у справі Щербаня депутатам загрожує 2 роки тюрми

Про це повідомляє прес-служба МВC України.

"В рамках провадження здійснюється досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень працівникам міліції, що здійснювали охорону правопорядку в Апеляційному суді м. Києва під час розгляду справи про вбивство Є. Щербаня", - йдеться у повідомленні.

В міліції стверджують, що під час оголошення рішення суду про стягнення з Тимошенко штрафу за неповагу до суду "присутні народні депутати України почали порушувати тишу в залі, голосно вигукуючи невдоволення на адресу судді, чим перешкоджали проведенню судового засідання. На неодноразові зауваження та попередження головуючого народні депутати України не реагували та продовжували порушувати тишу в залі", - виклали своє бачення в МВС.

В прес-службі заявляють, що за це суддя попросила вивести народних депутатів із зали засідання суду.

"Будучи незадоволеними таким рішенням судді, кілька народних депутатів України почали штовханину із працівниками міліції. У ході цієї сутички та конфлікту народні обранці спричинили тілесні ушкодження одному з працівників міліції, в результаті чого він почав втрачати свідомість.

Працівники міліції вивели колегу із зали судового засідання та викликали карету швидкої медичної допомоги. Медпрацівники доставили постраждалого до лікарні, звідки в подальшому його було госпіталізовано до шпиталю.

Згідно з діагнозом медиків, у працівника міліції наявні тілесні ушкодження у вигляді забою-розтягнення м’язово-зв’язувального апарату шийного відділу хребта, забій гортані та вертебро-базилярна недостатність", - сказано в повідомленні міліції.

Правопорушення кваліфіковане за ознаками ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку) ККУ і внесене до Єдиного реєстру досудових розслідування.

Ця стаття Кримінального кодексу України передбачає відповідальність у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.