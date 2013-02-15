Нємцов: якщо не домовитися про ГТС, це погано закінчиться для України

Таку думку озвучив екс-міністр палива та енергетики Росії, російський опозиціонер Борис Нємцов в ефірі "Шустер Live", коментуючи тему створення такого газового консорціуму між Україною і Росією, без участі Європи.

"У мене є відчуття, що якщо ви не будете вести переговори, не будете, то це погано закінчиться. Для України", - зазначив він.

"Друге, мені видається, що якщо є мандат, а цей мандат повинен бути даний народом на нормальні переговори. Не кулуарні, як "Комерсант", "Financial Times" або "Wall Street Journal" повідомив, що у Москві в підземеллі в бункері ведуть переговори про створення консорціуму… Це дуже погано", - цитує Українська правда.

"Якщо Янукович, оскільки це важлива для країни справа, або уряд прийде у Верховну Раду, яку нарешті, напевно розблокує Кличко, прийде і скаже: ось така ситуація - ми хотіли б отримати від вас, як від народних обранців, мандат на наступні переговори", - підсумував Б.Нємцов.

11 лютого стало відомо, що Україна веде переговори з Росією про створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою, не сподіваючись більше на Євросоюз, нагадує видання.