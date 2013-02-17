В Одеській області проходять довибори в облраду

Про це УНІАН повідомили в Одеській обласній громадській організації Комітету виборців України.

Зокрема, в Болградському районі (27-й виборчий округ) свої кандидатури висунули: лікар Віктор Дишлі (ВО «Батьківщина»), Петро Кісса (КПУ), головний редактор газети «Обзор плюс» Марія Попова (Партія регіонів), головний інженер ОДО «Арцизький завод ЗБК» Олег Хомяк («УДАР»).

У Фрунзовському районі (63-й виборчий округ) кандидатиами зареєстровано: механіак фермерського господарства «РОД» Вадима Ватаву (ВО «Свобода»), безробітну Ларису Гусак (ВО «Батьківщина»), громадського діяча, директора приватного підприємства «КСК Інвест» Сергія Гуцалюка («УДАР»), директора ТОВ «Старлайф» Олександра Трофимова (КПУ), віце-губернатора Одеської області Петра Хлицова (Партія регіонів).

За даними облорганізації КВУ, висока явка виборців спостерігається у Фрунзовському районі, де станом на 11.00 проголосувало близько 25% виборців. У Болградському районі – лише 6%.

У складі Одеської обласної ради – 132 депутати.

У 2010 році на виборах до місцевих рад до Одеської облради пройшли депутати від 8 партій: Партії регіонів, «Сильної України», КПУ, Соціалістичної партії України, «Фронту змін», «Родини», «Батьківщини» і Народної партії.