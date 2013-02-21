Після розмов у Рибака регіонали і комуністи пішли з сесійної зали

Як передає кореспондент УНІАН, після наради з головами своїх фракцій Олександром Єфремовим та Петром Симоненком, всі депутати від КПУ залишили сесійну залу, а від ПР присутні близько 10 осіб.

Водночас президію та двері до неї продовжують блокувати близько 30 представників опозиції. Біля трибуни нікого немає.

Як повідомляв УНІАН, лідери парламентських фракцій пішли на нараду до керівництва Верховної Ради.