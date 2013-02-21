Завтра на Першому національному вранці і ввечері - по 4 години «діалогів» Януковича

Замість чергового випуску ток-шоу «Шустер live» Перший національний завтра покаже повтор спецпроекту «Діалог з країною», який уже транслюватиметься там до того з початку 11-ї години ранку, пише «Телекритика».

«Савік Шустер перейшов на "Інтер" несподівано швидко. Редакційна група ще буде вирішувати, що буде в ефірі замість його програми. Але цього тижня 22 лютого ми поставимо увечері повтор спецпроекту "Діалог з країною"», - зазначив тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Олександр Пантелеймонов.

За його словами, тривалість спецпроекту буде приблизно 3-4 години.

Як відомо, 22 лютого об 11 годині розпочнеться проект «Діалог з країною», у якому президент Віктор Янукович з нагоди третьої річниці інавгурації спілкуватиметься з громадянами країни. Проект покажуть Перший національний, «1+1», ICTV, «Україна», «Інтер» і 5 канал.