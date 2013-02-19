Шустер повертається на Інтер

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Як зазначається в повідомленні, з метою розвитку політичного мовлення на телеканалі керівництво "Інтеру" запропонувало співпрацю ведучому програми Савіку Шустеру. Зокрема, заміна проекту "Справедливість" проектом С.Шустера "Шустер Live" пояснюється необхідністю підвищення рейтингів політичного мовлення.

Журналіст Євгеній Кисельов, який відповідає за політичне мовлення на "Інтері", зазначив: "На сьогоднішній день програма Савіка Шустера – найпопулярніший політичний формат ток-шоу в країні, і його вихід на «Інтері» дозволить суттєво зміцнити позиції телеканалу".

Перша програма "Шустер Live" вийде на телеканалі "Інтер" у п'ятницю, 22 лютого, о 20.30.

Коментуючи свій перехід на телеканал, С.Шустер сказав: "Інтер" – лідер телевізійного ринку, і вихід "Шустер Live" на "Інтері" дозволить суттєво розширити аудиторію програми".

Крім того, в повідомленні зазначається, що, незважаючи на зміни в сітці мовлення "Інтеру", ведуча Ганна Безулик залишиться працювати на телеканалі.

Коментуючи ухвалені рішення, Г.Безулик сказала: "Це рішення в компетенції керівництва каналу. Мені й моїй групі було зроблено пропозицію про роботу на телеканалі, й зараз ми разом із керівництвом телеканалу працюємо над пошуком формату, який буде цікавий "Інтеру".

Як відомо, «Свобода Савіка Шустера» вже виходила на телеканалі Інтер з 24 серпня 2007 року по літо 2008.