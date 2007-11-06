Суд заборонив Симоненку та Тягнибоку завтра з`являтися на Майдані та Хрещатику

Окружний адміністративний Суд Києва заборонив Комуністичній партії України та Всеукраїнському об’єднанню “Свобода” проведення акцій 7 листопада на Майдані Незалежності та Хрещатику. По це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації Віктор ГОНЧАРУК.

Таким чином, за його словами, КПУ має право провести свої заходи з нагоди 90-річчя Жовтневої революції на Арсенальній площі та, при бажанні, спуститися колонами до Європейської площі. Але їм заборонено йти до пам’ятника Леніну через Хрещатик, уточнив В.ГОНЧАРУК.

А оскільки ВО “Свобода” подавала заявку на проведення своєї акції «Злочини комунізму мають бути засуджені, комуністична ідея - заборонена» тільки на Майдані Незалежності, то тепер, після рішення суду, вони взагалі не можуть 7 листопада проводити ніяких заходів, сказав Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА.

На запитання, чи надійшли до мерії нові заявки на проведення акцій 7 листопада, В.ГОНЧАРУК повідомив, що, крім КПУ та ВО “Свобода”, надійшла заявка від Прогресивної соціалістичної партії України про покладання квітів до пам’ятника Леніну. Як заявлено, в цій акції планується участь до 60 осіб.

Як повідомляв УНІАН, після повідомлення про намір КМДА через суд заборонити проведення акцій 7 листопада на Майдані Незалежності та Хрещатику, “Свобода” заявила, що проведе свою акцію за будь-яких умов.