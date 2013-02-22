Медведєв зрозумів, що у житті може бути, як у голлівудському бойовику

Ефективного захисту від метеоритів немає, з цією загрозою людство повинне боротися разом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав бразильській газеті «O Globo».

«Ефективного захисту, напевно, сьогодні не існує, але ми повинні думати над тим, що ми можемо протиставити силам природи. Це - гроші і наша спільна праця», - сказав Д.Медведєв.

Він вважає, що такий урок людству є ще одним нагадуванням про те, що з деякими загрозами людство може справитися тільки разом.

«Ви знаєте, це і нас вразило (падіння метеорита - УНІАН), тому що людська цивілізація – самовпевнена. Ми вважаємо, що робимо прекрасні машини, створюємо красиві будівлі, випускаємо зброю, загалом і в цілому людська цивілізація розвивається. І водночас виявляється, що ми зовсім уразливі, і фантастичні сюжети, які дуже часто пропонують голлівудські бойовики, – це не зовсім фантастика, і ми справді живемо в космосі, і з космосу можуть приходити різні несподіванки», - сказав Д.Медведєв.

При цьому він наголосив, що дуже важливо, що в результаті падіння метеорита ніхто не загинув, хоча вибух був величезної потужності. За його словами, все могло закінчитися набагато гірше.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на територію Челябінської області Російської Федерації впав болід (великий метеор) - велике небесне тіло, яке вибухнуло при входженні в нижні, щільні шари атмосфери, обсипавши те, що розташовувалося внизу, осколками. Збиток від падіння боліда становить, за попередніми оцінками, більше 1 млрд рублів.

За даними російських екстрених служб, від падіння боліда постраждали близько 7,5 тис. будівель, зокрема більш як 6 тис. житлових будинків, в яких проживають приблизно 120 тис. людей. Більше тисячі людей дістала травми.