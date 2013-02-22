Вчені: у Челябінськ метеорит прилетів із сузір'я Пегаса

Про це повідомляє РІА Новости.

Астероїд, падіння якого спостерігали жителі регіонів Уралу минулої п'ятниці, належав до класу "аполлонівських" астероїдів, з'ясували колумбійські вчені, які реконструювали орбіту цього тіла шляхом вивчення відеозаписів його падіння.

У п'ятницю, 15 лютого, жителі ряду регіонів Уралу спостерігали політ боліда - вогненної кулі з хвостом, який завершився яскравим спалахом і вибухом. У Челябінську ударна хвиля пошкодила будівлі та вибила безліч вікон, за медичною допомогою звернулося більше 1 тисячі людей.

Хорхе Зулуага і Ігнасіо Ферріньо з колумбійського Інституту фізики відзначають в статті, розміщеній в електронній бібліотеці Корнеллського університету, що реконструкція орбіт болідів рідко буває достатньо точною через нестачу даних. "Але в разі челябінського метеороїда кількість спостережень і якість деяких з них здаються достатніми для успішної реконструкції його орбіти", - пишуть вчені. Для моделювання траєкторії боліда до і після його входу в атмосферу Зулуага і Ферріньо використовували в основному запис відеокамери на площі Революції в Челябінську. Тіні від стовпів, що виникли в момент спалаху боліда, дозволили їм досить точно визначити висоту і азимут траєкторії. Вони визначили, що болід почав світитися на висоті від 32 до 47 кілометрів, точка, з якої він летів, перебувала в сузір'ї Пегаса, а швидкість була від 13 до 19 кілометрів на секунду. Розрахунки показали, що велика піввісь орбіти челябінського астероїда становила 1,73 астрономічної одиниці (середній радіус земної орбіти), перигелій (точка орбіти, найближча до Сонця) знаходився на відстані 0,82 одиниці, афелій (найбільш віддалена точка) - на 2,64 одиниці. "Челябінський метеороїд однозначно належить до аполлонівського сімейства астероїдів", - пишуть вони. Члени групи Аполлона мають велику піввісь орбіти більше 1 астрономічної одиниці, проте мінімальна дистанція до Сонця у них ближче точки максимального зближення Землі і Сонця.