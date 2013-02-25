Янукович сьогодні візьме участь в брюссельському саміті

Як повідомили УНІАН в прес-службі Глави держави, сторону ЄС на cаміті представлятимуть Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу.

Регулярні саміти Україна - ЄС є ключовим елементом двостороннього діалогу, який дозволяє сторонам на найвищому політичному рівні підсумовувати поточні результати співпраці, визначати пріоритети партнерства та узгоджувати подальші спільні кроки, наголосили в прес-службі.

Головною темою для обговорення під час нинішнього cаміту стане перспектива укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і кроки, які сторони планують здійснити з метою її підписання на Вільнюському саміті ініціативи «Східне партнерство» наприкінці листопада цього року, зазначається у повідомленні.

Особливу увагу під час зустрічі буде присвячено перспективам запровадження безвізового режиму поїздок громадян нашої держави до Європейського Союзу та прогресу України у виконанні відповідного Плану дій.

У рамках заходу сторони також обговорять шляхи активізації секторального співробітництва, насамперед у сфері енергетики.

На порядку денному зустрічі на найвищому рівні стоятиме низка питань міжнародного та регіонального співробітництва. З огляду на поточне головування нашої держави в ОБСЄ планується обговорення можливих параметрів взаємодії з ЄС в контексті підтримки реалізації пріоритетів українського головування, повідомили у прес-службі