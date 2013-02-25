Лавров ображається на ЄС через візи: чому українцям можна, а нам - ні?

Євросоюз дискримінує Росію, підписавши угоду з Україною про безвізовий режим для власників службових біометричних паспортів, і не погоджуючись на це для російської сторони.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи у Дипломатичній академії в Москві.

За його словами, Євросоюз відмовляється включати до переліку полегшення візових процедур власників службових біометричних паспортів.

Міністр зазначив, що в Росії такою перевагою змогли б скористатися 15 тисяч російських чиновників, а в ЄС – близько 200 тисяч чиновників.

С.Лавров підкреслив, що зовні це може сприйматися так, що учасники переговорів з російської сторони хочуть добитися безвізового режиму для своїх чиновників, але питання в тому, що такі прецеденти вже є.

«Зовсім недавно ЄС підписав угоду про спрощення візового режиму з Україною, де власники службових біометричних паспортів звільнені від необхідності одержувати візи. І тут ми, відмовившись від цього, свідомо підемо на те, що нас дискримінують. Коли ми питаємо в Брюсселі, чому українцям це можна, а нам не можна, відповідь дуже цікава: Росія – це не Україна. Звичайно, не Україна, але ми ж знаємо, що чиновник український від чиновника російського не дуже відрізняється», - заявив С.Лавров.

Він підкреслив, що такий відверто дискримінаційний підхід Росію влаштувати не може, і МЗС РФ розраховує, що в остаточній редакції угоди про спрощення візового режиму така норма буде передбачена і для російської сторони.