Жіночі організації закликають готуватися до всеукраїнського страйку

Про це на круглому столі в УНІАН повідомили учасники сьогоднішнього маршу в Києві "Поверніть нам наші права", організованого рядом жіночих громадських організацій та підтриманого іншими громадськими інституціями, у тому числі профспілками і Громадянським Конституційним конгресом.

Сьогодні зранку учасники маршу передали до Президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради звернення з вимогами повернути безкоштовну медицину та освіту, скасувати пенсійну та медичну реформи, а також ввести заборону на продаж землі.

Також активісти вимагають введення окремої кримінальної відповідальності за насильство над жінками.

У зверненні зазначається, що сьогоднішня акція - лише перший крок, і її подальший масштаб залежатиме від реакції влади на висунуті вимоги.

“У нас, жінок, покликання яких - давати життя, немає більше сил і терпіння дивитися на згасання нашої Вітчизни, на ваше самодурство, яке ви називаєте “вертикаллю влади”, на породжену вами руїну, яку ви називаєте “стабільністю”, - йдеться у зверненні.

Жіночий рух був підтриманий представниками профспілкових комітетів, і для напрацювання плану подальших дій після маршу пройшов круглий стіл, результатом якого стало прийняття меморандуму, в якому йдеться про намір організувати Антикримінальний страйк.

У документі викладено наступні вимоги: припинення повноважень Президента України Віктора Януковича; відставка уряду Миколи Азарова; розпуск недієздатної Верховної Ради України та проведення дострокових парламентських і президентських виборів. Але ці вимоги будуть надалі опрацьовуватись.

У разі невиконання висунутих вимог представники громадських організацій будуть закликати громадян України до безстрокового страйку і проведення загальнонародних конституційних зборів за підтримки та під гарантії безпеки світових держав.

“Ми переконані, що новий суспільний договір є єдиною альтернативою кримінальній владі та основою для побудови сучасної, демократичної, європейської України на засадах звичаєвого права, традиціоналістичних цінностей та християнської етики”, - йдеться у меморандумі.

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Під час круглого столу йшлося про те, що усі гілки влади в Україні вичерпали ресурс довіри. “Небувале зростання злочинності, політична корупція, рейдерство під прикриттям силових структур, політично вмотивоване судочинство, привласнення державного майна та ресурсів свідчать про тотальну криміналізацію владних інституцій, що фактично поставило українських владноможців в один ряд з міжнародними злочинними угрупованнями. Це означає, що саме влада знаходиться поза межами Конституції та законів України, є антинародною, окупаційною і ворожою кожному громадянину України”, - наголошують автори меморандуму.

За словами голови Всеукраїнського жіночого руху “За вільну Україну” Раїси Шматко, у сьогоднішньому марші взяли участь справжні патріоти України. Вона повідомила, що в регіонах таких людей дуже багато, але з фінансових причин вони не змогли приїхати до Кижва, водночас готові підтримувати подальші плани та дії на місцях. Зокрема, вже сьогодні на підтримку столичного маршу були проведені подібні акції у Криму, Харкові, Комсомольську.

“Я думаю, що наша влада навряд чи в змозі виконати наші вимоги, тому що для цієї влади наші вимоги - то її смерть. А це говорить про те, що ми повинні працювати над тим, щоб щось міняти в країні. Далі так жити неможливо. Я як жінка не хочу, щоб наші діти їхали зі своєї рідної землі...”, - заявила Р.Шматко.

Голова Громадянського Конституційного конгресу Юрій Збітнєв наголосив на тому, що громадські організації та профспілки мають діяти разом, за єдиним планом та організувати широкомасштабний рух, який має призвести до відставки діючої влади.

“Конституційна асамблея - це та ідея, яку висловлювали ми дуже давно. Мова йде про конституційні збори, про пряму демократію, коли згідно з 5-ю статтею Конститції незалежно від того, хто Президент чи Верховна Рада, кожна група людей є легітимною тільки тоді, коли її всі підтримують. Ми можемо із трудових колективів, профспілок, з організацій місцевого самоврядування висунути власне своїх кандидатів й утворити нову вертикаль влади, легітимну вертикаль влади. Тобто, йдеться про створення паралельних структур влади, створення ненасильницького спротиву діючому режиму, який сьогодні, визискуючи природні ресурси, забираючи наше здоров'я, наше майно, наші кошти, поставив себе поза законом”, - заявив Ю.Збітнєв.

За його словами, нинішня влада є антинародною і “становить небезпеку як для країни, так і для її населення”, тому цю владу слід “вилучити” легітимним, конституційни шляхом.

“20 березня ми, скоріш за все, проведемо спільну акцію біля Адміністрації Президента й озвучимо політичні вимоги і візьмемо курс на проведення Конституційних зборів в країні”, - повідомив за результатами круглого столу Ю.Збітнєв.