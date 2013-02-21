Жіночі організації в понеділок вимагатимуть відставки уряду

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила одна з організаторів маршу, лідер Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" Раїса Шматко.

"Ми розраховуємо на якомога більшу кількість людей. Попередньо, буде 1-2 тисячі людей. Приїдуть представниці з багатьох областей", - зазначила Р.Шматко.

За її словами, жінки вимагатимуть у влади повернути безкоштовну медицину і освіту, відмінити пенсійну та медичну реформи, провести обговорення із громадськістю Трудового кодексу, а також ввести заборону на продаж землі. На думку організаторів маршу, у зв'язку із невдалою економічною політикою має подати у відставку уряд Миколи Азарова.

Окрім того, Р.Шматко додала, що вони вимагатимуть забезпечення можливості повноцінного виховання та догляду за дітьми, а також ввести окрему кримінальну відповідальність за насильство над жінками.

Лідер жіночого Руху підкреслила, що частина вимог стосуватиметься забезпечення прав Юлії Тимошенко у місцях позбавлення волі. Так, за її словами, учасники маршу будуть вимагати, щоб нагляд за ув'язненою здійснювали виключно жінки, а з приміщень для особистої гігієни вилучили відеонагляд.

Як зазначив присутній на заході голова Громадянського Конституційного конгресу Юрій Збітнєв, його організація також долучиться до проведення маршу "Поверніть нам наші права".

Організатори повідомили, що акція розпочнеться об 11.00.