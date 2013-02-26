Посол каже, що «плану Б» у разі зриву євроінтеграції в України немає
Україна не має "плану Б" на випадок, якщо їй не вдасться досягти відповідності критеріям, які надав їй Євросоюз для підписання угоди про асоціацію.
Про це заявив посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.
"Плану Б" не існує. Ми налаштовані укласти угоду на саміті, який відбудеться 28-29 листопада у Вільнюсі", - сказав він.
Водночас, дипломат зазначив, що на саміті у Брюселі Україні не виставляли "умови або будь-які ультиматуми".
"Йдеться про ті критерії, по яких бажано досягнути прогресу. І перші часові рамки – травень цього року", - заявив він.
"Це (критерії, виконання яких наблизить Україну до підписання угоди про асоціацію) стосується і реформи правосуддя, і економічних реформ, і питань, пов’язаних з реформою юстиції внутрішніх справ… Це завдання не лише уряду і президента. Це завдання для всієї країни. І тут є вагома частка ролі і нашої Верховної Ради", - сказав Єлісєєв.
"Угода про асоціацію – це комплексний документ, в якому охоплені не лише політичні, не лише правові, юридичні аспекти, але й 28 секторів – починаючи від енергетики до сільського господарства", - додав він.
"На мій погляд, дуже важливий виклик – це підготовка до імплементації угоди в частині Зони вільної торгівлі. Тут багато, чого є нам робити", - повідомив Єлісєєв.
"На саміті пролунала теза про те, що Україною наразі напрацьовується національний план дій з метою підготовки до імплементації угоди про асоціацію, зокрема, в частині Зони вільної торгівлі. На саміті було прийняте рішення про те, що ЄС готовий допомогти Україні і фінансово, і технічно в імплементації, особливо в частині про ЗВТ, в перші 2-3 роки", - додав він.
Як відомо, 25 лютого в рамках саміту Україна-Єс в Брюселі зустріч президента Януковича з Ван Ромпеєм і Мануелем Баррозу у вузькому колі тривала понад 2 години замість запланованих 20 хвилин.