Посол каже, що «плану Б» у разі зриву євроінтеграції в України немає

Про це заявив посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.

"Плану Б" не існує. Ми налаштовані укласти угоду на саміті, який відбудеться 28-29 листопада у Вільнюсі", - сказав він.

Водночас, дипломат зазначив, що на саміті у Брюселі Україні не виставляли "умови або будь-які ультиматуми".

"Йдеться про ті критерії, по яких бажано досягнути прогресу. І перші часові рамки – травень цього року", - заявив він.

"Це (критерії, виконання яких наблизить Україну до підписання угоди про асоціацію) стосується і реформи правосуддя, і економічних реформ, і питань, пов’язаних з реформою юстиції внутрішніх справ… Це завдання не лише уряду і президента. Це завдання для всієї країни. І тут є вагома частка ролі і нашої Верховної Ради", - сказав Єлісєєв.

"Угода про асоціацію – це комплексний документ, в якому охоплені не лише політичні, не лише правові, юридичні аспекти, але й 28 секторів – починаючи від енергетики до сільського господарства", - додав він.

"На мій погляд, дуже важливий виклик – це підготовка до імплементації угоди в частині Зони вільної торгівлі. Тут багато, чого є нам робити", - повідомив Єлісєєв.

"На саміті пролунала теза про те, що Україною наразі напрацьовується національний план дій з метою підготовки до імплементації угоди про асоціацію, зокрема, в частині Зони вільної торгівлі. На саміті було прийняте рішення про те, що ЄС готовий допомогти Україні і фінансово, і технічно в імплементації, особливо в частині про ЗВТ, в перші 2-3 роки", - додав він.

Як відомо, 25 лютого в рамках саміту Україна-Єс в Брюселі зустріч президента Януковича з Ван Ромпеєм і Мануелем Баррозу у вузькому колі тривала понад 2 години замість запланованих 20 хвилин.