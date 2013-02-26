Лавринович: Суд присяжних — це суд емоцій

Це випливає з його відповіді на запитання журналіста газети “Урядовий кур'єр” з приводу того, що в Україні після набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу з’явився суд присяжних, і чи буде він справедливим та об’єктивним.

“На моє переконання, суд присяжних — це суд емоцій. Ми звикли орієнтуватися на те, що бачили в кіно. Але художній твір, який щось красиво показує, — це мрія, ідеальний варіант. Уявіть, що певна кількість людей, які ніколи не вчилися в юридичному навчальному закладі, не знають, що таке кримінальний процес, зібралися і вирішують, винна людина чи ні. Яка ймовірність того, що їхнє рішення буде безпомилковим?” – зауважив міністр юстиції.

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О.Лавринович вважає, що “краще судити відповідно до норм матеріального права, коли чітко зрозуміло, за що можна карати, а за що ні”. “Дуже важливе дотримання всіх норм процесу. Тоді ймовірність помилки мінімізується”, - сказав він.

На запитання журналіста, за ким залишається «останнє слово» - за присяжними чи професійними суддями?, О.Лавринович відповів: “Кінцеве рішення формулює та описує професійний суддя. При цьому питання вини можуть визначати присяжні”.