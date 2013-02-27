Депутат каже, що розслідування вбивства харківського судді застопорив новий КПК

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Оперативним шляхом, не скажу від кого, бо люди постраждають, я дізнався яким чином організована робота з розкриття найбільш резонансного злочину за всю історію України – це вбивство сім’ї харківського судді, з відчленуванням голів: нічого не зроблено, не проведені навіть першочергові оперативно-розшукові заходи… Карний розшук, підрозділи з боротьби з економічною злочинністю, УБОЗ, паралізовані сьогодні, адже новий КПК не дає працювати оперативним працівникам», – заявив Ярема.