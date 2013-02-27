Депутат каже, що розслідування вбивства харківського судді застопорив новий КПК
07:08, 27 лютого 2013Політика
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На думку заступника голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віталія Яреми, розслідування вбивства сім’ї харківського судді не просувається через новий КПК.
Віталій Ярема каже, що розслідування стоїть
Про це він заявив в ефірі «5 каналу».
«Оперативним шляхом, не скажу від кого, бо люди постраждають, я дізнався яким чином організована робота з розкриття найбільш резонансного злочину за всю історію України – це вбивство сім’ї харківського судді, з відчленуванням голів: нічого не зроблено, не проведені навіть першочергові оперативно-розшукові заходи… Карний розшук, підрозділи з боротьби з економічною злочинністю, УБОЗ, паралізовані сьогодні, адже новий КПК не дає працювати оперативним працівникам», – заявив Ярема.
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