Янукович на Кабміні схарапудив Табачника

Про це, як повідомляє Українська правда, він заявив на розширеному засіданні уряду.

За словами Президента, він у всіх регіонах мав нарікання, що почали знищувати дитячі спортивні школи.

"Де Дмитро Володимирович? Не для цього ми це робили, щоб ви знищували це. Розумієте? Розберіться з цим з Сафіулліним! ", - звернувся президент до міністра освіти Табачника, який одразу підхопився з місця зі здивованим обличчям.

Президент також звернувся до місцевої влади з вимогою покращити ситуацію зі спортивними майданчиками у школах.

"Хто з нас в дитинстві не грав на цих майданчиках? Куди вони зараз поділися? Що дітей не стало? Чи не такі діти? Негайно відновити", - звернувся президент до губернаторів.